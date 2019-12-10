РПЛ

Sport.ruSport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте
 видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Газета.Ruвчера в 05:37

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«Очень „достойный“ матч». ЦСКА высмеял работу судьи Казарцева в матче с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 06:57

«Очень „достойный“ матч Казарцева». ЦСКА привел видеодоказательства ошибок арбитра в игре с «Краснодаром»

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ЦСКА выложил видеонарезку ошибок Казарцева в матче с Краснодаром

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ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

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«Очень „достойный“ матч». ЦСКА показал ошибки Казарцева в игре с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 05:02

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Бомбардир.рувчера в 05:07
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В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
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Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
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Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

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«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
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Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Происшествия

Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
RT на русском вчера в 22:34
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия вчера в 08:41
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ 09 декабря в 14:50
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Политика

В Конгрессе США выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

В палате представителей США в рамках процедуры импичмента демократы приготовили два обвинения президенту Дональду Трампу.
МонаВиста вчера в 12:07
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Армия и оружие

Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

Фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне.
РБК 00:17
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru вчера в 19:21
Экономика

Госдума отменила «банковский роуминг»

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
Моссовет вчера в 06:45
Армия и оружие

Какой флот строит Россия и для чего

ТАСС вчера в 07:00
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В Германии скончался Юрий Лужков

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Здоровье

Итоги - 2019: какую медицину мы получили

Про зарплаты медиков Про зарплаты медиков Без лишних слов: в России только 1 (один!) регион из 85 по итогам 9 месяцев 2019 года выполняет майский указ Владимира Путина, согласно которому зарплаты врачей должны, как минимум в 2 раза превышать средние по региону.
Новые Известия вчера в 05:47
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 09 декабря в 08:21
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru вчера в 07:37
Гаджеты

WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей в 2020 году

Как сообщает «Коммерсант», ранее было объявлено, что после 1 февраля 2020 года станет невозможно создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Чистовик вчера в 01:51
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