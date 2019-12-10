РПЛ
Sport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».Газета.Ruвчера в 05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Очень „достойный“ матч». ЦСКА высмеял работу судьи Казарцева в матче с «Краснодаром»
Sport24.ruвчера в 06:57
ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 04:33
«Очень „достойный“ матч». ЦСКА показал ошибки Казарцева в игре с «Краснодаром»
Чемпионатвчера в 05:02
«Очень „достойный“ матч Казарцева». ЦСКА выложил нарезку моментов матча с «Краснодаром»
Бомбардир.рувчера в 05:07
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Турине
Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Происшествия
Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Общество
Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
В Конгрессе США выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
В палате представителей США в рамках процедуры импичмента демократы приготовили два обвинения президенту Дональду Трампу.
Происшествия
Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Политика
Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей
«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Армия и оружие
Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма
Фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне.
Происшествия
В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП
В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Экономика
Госдума отменила «банковский роуминг»
Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
Армия и оружие
Какой флот строит Россия и для чего
Общество
В Германии скончался Юрий Лужков
Здоровье
Итоги - 2019: какую медицину мы получили
Про зарплаты медиков Про зарплаты медиков Без лишних слов: в России только 1 (один!) регион из 85 по итогам 9 месяцев 2019 года выполняет майский указ Владимира Путина, согласно которому зарплаты врачей должны, как минимум в 2 раза превышать средние по региону.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Гаджеты
WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей в 2020 году
Как сообщает «Коммерсант», ранее было объявлено, что после 1 февраля 2020 года станет невозможно создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.