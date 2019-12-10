РПЛ
РИА НовостиЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
Московский ЦСКА представил видеоподборку спорных решений арбитра Василия Казарцева на матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" — 1:1.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».Газета.Ruвчера в 05:37
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«Очень „достойный“ матч». ЦСКА высмеял работу судьи Казарцева в матче с «Краснодаром»
Sport24.ruвчера в 06:57
«Очень „достойный“ матч». ЦСКА показал ошибки Казарцева в игре с «Краснодаром»
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Советский спорт09 декабря в 08:15
ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 04:33
Егоров высоко оценил работу арбитра на матче ЦСКА с «Краснодаром» и объяснил проблемы с VAR
Sportbox.RU09 декабря в 06:56
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