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РИА НовостиРИА НовостиЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

Московский ЦСКА представил видеоподборку спорных решений арбитра Василия Казарцева на матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" — 1:1.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте
 видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
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