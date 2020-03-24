Нападающий ЦСКА Такума Нисимура досрочно покинул «Портимоненсе», где выступал на правах аренды с января. Отмечается, что решение принял сам японец, обеспокоенный распространением коронавируса на его родине. ЦСКА согласился пойти навстречу форварду, в ближайшее время он отправится в Японию.

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