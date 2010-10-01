Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЦСКА презентовал нового маскота

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ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
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Новый конь в ЦСКА. Армейцы представили маскота

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