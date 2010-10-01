Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЦСКА презентовал нового маскота

3 фото
ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Новый конь в ЦСКА. Армейцы представили маскота

Спорт-Экспресс04:02

«Он не только телом конь, но и душой». ЦСКА представил колоритного новичка команды

Матч ТВ04:52

«Он не только телом конь, но и душой». ЦСКА представил колоритного новичка команды

Sportbox.RU04:52

ЦСКА презентовал нового маскота

Soccer.ru05:17

ЦСКА представил «новичка» команды — Коня

Чемпионат14:21

«Нап или опорник?» ЦСКА представил нового «коня»

Бомбардир.ру05:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Наука

Курение повышает риск развития диабета второго типа

Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru вчера в 13:26
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Армия и оружие

Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии

У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Ягудин высказался о болезни Заворотнюк

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

Российская газета 13:29
Происшествия

Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS

РБК 03:25
Общество

Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК 08:09
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой

Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец 04:31
Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 01:33
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Общество

Число заключенных в России сократилось до исторического минимума

Во ФСИН России сообщили о том, что количество заключенных в российских тюрьмах сократилось до исторического минимума.
Московский Комсомолец Ямал 09:09
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество

Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Известия 13:43
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 08:54
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Кино

Роман Курцын вышел на «Большущую охоту»

На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.
Газета Metro 10:06
Происшествия

В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное