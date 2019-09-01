Футбол
Матч ТВЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Газета.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
Известия вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском вчера в 14:01
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
РИА Новости вчера в 01:44
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 04:33
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Культура
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Энергетика
«Нафтогазу» не стоит выдвигать ультиматумы «Газпрому», считает украинский эксперт
Эксперт отметил, что все дело в "странной" позиции руководства "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" — либо заключать контракт на десять лет, либо выплачивать компенсацию.
Народные новости 00:50
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 13 сентября в 06:27
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
VSE42.RU 12 сентября в 23:28
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец вчера в 01:07
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru вчера в 10:15
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Кино
СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
Игромания.ру вчера в 21:01
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Кино
Колокольников рассказал, как проходили съемки с Чаном и Шварценеггером
Джеки Чану пришлось сразиться с Арнольдом Шварценеггером, чтобы освободить российского императора.
РЕН ТВ 12 сентября в 03:01
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 13 сентября в 03:57
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58