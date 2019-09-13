Футбол

Матч ТВМатч ТВЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»

Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
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ЦСКА отправился в Саранск. Лукас Сантос полетел вместе с командой

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ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»

Матч ТВвчера в 10:40

Команда ЦСКА прилетела в Саранск: фото

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ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»

Sportbox.RUвчера в 10:40

Акинфеев и Фернандес прилетели в Саранск на матч с «Тамбовом»

МордовМедиа01:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Авен назвал условие своего отъезда из России

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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

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На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
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Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
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В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
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Политика

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
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Помощник Помпео приедет в Москву

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Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры

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Стал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса

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В Свердловской области автомобиль утонул в реке

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Во вторник питерский "Зенит" проведет свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов - на выезде против французского "Лиона".
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ЦСКА обыграл «Тамбов» в чемпионате России

РБК 11:45
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