Футбол
Матч ТВЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Общество
Авен назвал условие своего отъезда из России
Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Ведомости 12:38
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске из-за технической неисправности.
Известия 02:24
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Футбол
Семак: Не пошел бы работать в «Спартак»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, согласился бы он работать в московском «Спартаке».
Нева Спорт 12:47
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Авто
Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 13 сентября в 02:58
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Наука
Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры
13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск 13 сентября в 06:46
Хоккей
«Металлург» потерпел четвертое подряд поражение при Воробьеве
Илья Воробьев после назначения главным тренером «Магнитки» потерпел с командой четвертое поражение кряду.
Sportbox.RU 12:33
Футбол
Стал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.
Матч ТВ 08:28
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Футбол
Европейские манеры
Во вторник питерский "Зенит" проведет свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов - на выезде против французского "Лиона".
Российская газета 10:04