РПЛ
REGNUMВеликолепный мяч Бистровича принес «ЦСКА» третью победу подряд
Противостояние завершилось победой «армейцев» со счетом 2:0. Победный мяч на 84-й минуте забил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович, первым же касанием отправивший мяч в левую девять. Второй гол в ворота хозяев поля провел Хордур Магнуссон.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
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МонаВиста 13 сентября в 11:39
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В Свердловской области автомобиль утонул в реке
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РИА Новости 10:28
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеозапись, на которой нападающий Малком проводит тренировку на координацию.
Sport24.ru 11:41
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