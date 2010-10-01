Футбол
Матч ТВЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
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Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
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Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
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В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Экономика
Голикова анонсировала увеличение материнского капитала
Размер материнского капитала в следующем году составит 466 617 рублей, сообщила в пятницу, 13 сентября, Татьяна Голикова.
iReactor вчера в 04:31
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Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
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Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
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Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Происшествия
Михаэль Шумахер пришёл в сознание после пяти лет комы
МордовМедиа 11 сентября в 10:37
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Общество
Меган Маркл показала собственную коллекцию одежды
Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды под названием Smart Works.
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
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Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
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Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом
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Происшествия
Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти
В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
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Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
РИА Новости 08:47
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
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