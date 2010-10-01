Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»

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