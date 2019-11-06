Футбол
Sportbox.RUЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игроки и тренерский штаб московской команды прилетели в Будапешт.
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Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Политика
Иран начал закачку газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо
Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. По его словам, до заключения ядерной сделки Иран обогащал уран в Фордо до 20%.
РБК 05:50
Происшествия
Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Курской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек.
Российская газета 03:00
Авто
Skoda распространила изображение интерьера новой Octavia
В салоне новой Octavia установят более эргономичный 2-спициевый руль с кнопками, а еще 3-зонный климат-контроль Climatronic (впервые на этой модели) и клавишу КПП на центральном тоннеле, которая сменит традиционный рычаг трансмиссии.
CarsWeek.ru 07:30
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике
В пятницу, 1 ноября, главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию.
РБК 08:15
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Лавров прокомментировал признание Элладской церковью ПЦУ
Глава российского МИДа Сергей Лавров в среду, 6 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом прокомментировал признание Элладской православной церковью ПЦУ.
Известия 06:23
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru вчера в 11:23
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей
РИАМО вчера в 09:06
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Общество
Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции
Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Футбол
Григорян не возглавит сборную Армении, у команды будет другой тренер
Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). В октябре этого года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.
Bookmaker-ratings.ru 08:30
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Происшествия
В Новотроицке задержали первого заместителя главы администрации
5 ноября силовики задержали Артема Липатова, первого заместителя главы Новотроицка.
Оренбургская неделя вчера в 09:28
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
Путин назвал задачи уникального оружия России
Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 08:08
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45