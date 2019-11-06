ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игроки и тренерский штаб московской команды прилетели в Будапешт.

ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»

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