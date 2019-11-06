Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игроки и тренерский штаб московской команды прилетели в Будапешт.
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ЦСКА успешно добрался до Венгрии

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Посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын назвал новым витком напряженности планы США и Южной Кореи провести совместные учения на Корейском полуострове.
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Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
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В среду московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус" на стадионе в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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