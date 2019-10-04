Футбол

Pravda.RuPravda.RuЦСКА примет «Эспаньол», «Краснодар» сыграет с «Хетафе» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Российские клубы на своих полях примут испанские. ЦСКА в 19.55 сыграет с "Эспаньолом", а "Краснодар" в 22.00 - против "Хетафе". В Голландии ожидаются самые интересные матчи дня - "Фейеноорд" примет "Порту", а "АЗ Алкмаар" сыграет с "Манчестер Юнйтед".
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