Российские клубы на своих полях примут испанские. ЦСКА в 19.55 сыграет с "Эспаньолом", а "Краснодар" в 22.00 - против "Хетафе". В Голландии ожидаются самые интересные матчи дня - "Фейеноорд" примет "Порту", а "АЗ Алкмаар" сыграет с "Манчестер Юнйтед".

ЦСКА примет «Эспаньол», «Краснодар» сыграет с «Хетафе» в Лиге Европы

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