В глобальном плане: от академий до штабов главных команд — все недостаточно полны или недостаточно квалифицированы относительно европейских соперников. (а чаще — и то, и другое) Результат нами выжимается (если выжимается) за счёт индивидуальных действий дорогих игроков, но никакого искусства побеждать дорогими игроками нет, и в нашем чемпионате регулярно появляются тому подтверждения.

ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу

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