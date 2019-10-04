Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу

В глобальном плане: от академий до штабов главных команд — все недостаточно полны или недостаточно квалифицированы относительно европейских соперников. (а чаще — и то, и другое) Результат нами выжимается (если выжимается) за счёт индивидуальных действий дорогих игроков, но никакого искусства побеждать дорогими игроками нет, и в нашем чемпионате регулярно появляются тому подтверждения.
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Флаг Нагорного Карабаха в Люксембурге и суперголы в Венгрии. Главные события дня в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 18:51

ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу

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Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

Известия02 октября в 17:00
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

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В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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