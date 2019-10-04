Футбол
ЧемпионатЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы по делу
В глобальном плане: от академий до штабов главных команд — все недостаточно полны или недостаточно квалифицированы относительно европейских соперников. (а чаще — и то, и другое) Результат нами выжимается (если выжимается) за счёт индивидуальных действий дорогих игроков, но никакого искусства побеждать дорогими игроками нет, и в нашем чемпионате регулярно появляются тому подтверждения.
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Происшествия
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.
Политика
В Киеве определили день перевода русскоязычных школ на украинский язык
Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года - подготовкой образовательных учреждений к этой реформе займется министерство образования и науки страны, сообщила глава ведомства Анна Новосад.
Футбол
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Происшествия
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Игроки бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun.
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram попытку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина оспорить присвоение инвалидности своей бывшей супруге Ирине.
Гаджеты
Почему ОС Windows больше не важна для Microsoft
Глава Microsoft не говорит о том, что Windows перестает быть частью бизнеса компании, но намекает, что самая популярная настольная операционная система больше не вписывается в ее будущее.
Авто
Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР
Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался российским нападающим
Российский нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
Спорт
Российские атлеты взяли серебро и бронзу на ЧМ-2019 в прыжках в высоту
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко взял «серебро» на чемпионате мира по легкой атлетике.