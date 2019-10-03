Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»

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