Футбол

Нева СпортНева СпортЦСКА примет «Эспаньол» в матче Лиги Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Московский ЦСКА на своей арене примет «Эспаньол» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени. Подопечные Виктора Гончаренко начали выступление в групповом этапе турнира с поражения.
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