Футбол

REGNUMREGNUMЦСКА на своём поле сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Московский ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Москве. Отметим, что ранее ЦСКА не встречался с «Эспаньолом» в еврокубковых матчах.
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