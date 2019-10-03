Московский ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Москве. Отметим, что ранее ЦСКА не встречался с «Эспаньолом» в еврокубковых матчах.

ЦСКА на своём поле сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы

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