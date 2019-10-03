Футбол
REGNUMЦСКА на своём поле сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы
Московский ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Москве. Отметим, что ранее ЦСКА не встречался с «Эспаньолом» в еврокубковых матчах.
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Пассажиров начали принимать станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". В конце августа по ветке было открыто тестовое движение.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Российские дипломаты снова не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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