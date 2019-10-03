Футбол

Нева СпортНева СпортЦСКА примет «Эспаньол» в матче Лиги Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Московский ЦСКА на своей арене примет «Эспаньол» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени. Подопечные Виктора Гончаренко начали выступление в групповом этапе турнира с поражения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лига Европы. ЦСКА — «Эспаньол». Прямая трансляция

Sport24.ruвчера в 10:34

ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2, 3 октября 2019, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 14:59

ЦСКА - Эспаньол: прогноз Андрея Зыкова 3 октября 2019

Ставка TVвчера в 12:30

Экспресс дня 3 октября. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ruвчера в 02:59

«Эспаньол» показал, как провел день перед матчем с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 02:22

«Эспаньол» отправился в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА

Bobsoccer02 октября в 05:19

ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз на футбол от Владислава Батурина

Legalbet01 октября в 01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

BFM.ru 02 октября в 01:22
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Общество

Минэкономики призвало не путать жилые квартиры с апартаментами

Эксперты уточняют, что в Минэкономики имеются в виду всеми привычные апартаменты. Именно так как владельцы могут называть свои квартиры.
Welcometimes.ru 03:58
Происшествия

Российскую журналистку задержали в Иране

Lenta.ru 04:00
Общество

Меган Маркл показала блистательные образы во время визита в ЮАР

Следует сказать, что во время визита в ЮАР Меган не один раз останавливала свой выбор на платьях такого покроя.
Kleo.ru 03:38
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Происшествия

Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Российская газета вчера в 13:42
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики вчера в 03:16
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

RT на русском вчера в 10:26
Экономика

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19
Хоккей

Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ

Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум

Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Футбол

Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко

Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика

Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК вчера в 11:40
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Финансы

Курсы доллара и евро на 4 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру 01:00
Экономика

РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС вчера в 12:12
Происшествия

Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Политика

Трамп отозвал посла США Мари Йованович из Украины

Мари Йованович была отозвана президентом США Дональдом Трампом с поста посла на Украине.
Новостной фронт 02:54
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное