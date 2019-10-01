РПЛ

BobsoccerBobsoccerЦСКА призывает поддержать команду

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Напомним, во вчерашнем матче 14 тура чемпионата России ЦСКА на домашней арене проиграл московскому "Динамо" с минимальным счетом. Уже три матча команда Виктора Ганчаренко не выигрывает в РПЛ, а в Лиге Европы и вовсе проиграла все три прошедшие встречи.
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