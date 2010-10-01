РПЛ

BobsoccerBobsoccerЦСКА призывает поддержать команду

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
3 фото
Пресс-служба ЦСКА отреагировала на очередное поражение команды. В официальном аккаунте клуба в твиттере была опубликована запись с хештегом #будьсЦСКА "Все еще будет. #будьсЦСКА", - такая подпись сопровождает красноречивую фотографию Федора Чалова после поражения "Динамо".
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