Пресс-служба ЦСКА отреагировала на очередное поражение команды. В официальном аккаунте клуба в твиттере была опубликована запись с хештегом #будьсЦСКА "Все еще будет. #будьсЦСКА", - такая подпись сопровождает красноречивую фотографию Федора Чалова после поражения "Динамо".

Кино Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.

Кино «Малефисента» остается лидером российского проката Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали слова Трампа о ликвидации аль-Багдади По словам Пескова, если российские военные действительно видели в Сирии американские вертолеты и дроны, и эта информация подтверждается, то это позволит говорить о вкладе США и борьбу с терроризмом.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Здоровье Десятки новосибирских детсадов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ В Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ и гриппом временно закрыты 31 детский сад и одна школа, сообщил в ходе оперативного совещания сегодня, 28 октября, глава областного министерства образования Сергей Федорчук.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.