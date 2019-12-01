РПЛ
Вечерняя МоскваЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
|24′
Кирилл Комбаров
|31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
|78′
|83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
|84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
|90′+4′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
29
Бийол
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
7
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
22
Лесовой
27
Ломовицкий
23
Горбатенко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты столичного ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственным забитым мячом на 52-й минуте матча отметился полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Здоровье
Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких
Рак легких можно определить по рукам, выяснили британские специалисты.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Политика
Американские сенаторы требуют ввести санкции против Турции за С-400
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары
В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
Спорт
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Общество
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер на выходных был госпитализирован в штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей, сообщил Центр Картера.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Наука
Теория Хамелеона раскроет один из главных секретов космоса
Не исключено, что теория Хамелеона покажет небывалую эффективность в вопросе изучения темной материи, которую по-прежнему записывают в ряды наиболее таинственных образований Вселенной.
Автоспорт
Алексей Попов о приглашении Ниссани на тесты «Уильямса»: «Вы что, с ума сошли?»
Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов раскритиковал «Уильямс» за выбор Николя Латифи на сезон-2020 и приглашение Роя Ниссани на тесты в Абу-Даби.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Футбол
Гончаренко: первый же момент «Арсенала» закончился голом в ворота ЦСКА
Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.
Космос
Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС
Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Общество
Гороскоп на неделю с 1 декабря: эти знаки ждет белая полоса
Продукты долголетия назвал доктор Мясников Новогодняя сказка: 3 знака зодиака встретят любовь в конце декабря Эти подарки не стоит дарить на Новый, 2020 год Служба информации ИД "Волгоградская правда".
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Футбол
ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Технологии
Group-IB: количество атак прогосударственных и финансово мотивированных хак-групп растет
Фокус исследователей во всем мире постепенно смещается с финансово-мотивированных хакерских групп, зарабатывающих деньги взломом различных организаций, в сторону прогосударственных атакующих.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.