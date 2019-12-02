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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Футболисты столичного ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственным забитым мячом на 52-й минуте матча отметился полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой.
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