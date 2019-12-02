Футболисты столичного ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственным забитым мячом на 52-й минуте матча отметился полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой.

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

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