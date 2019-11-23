Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда. Победу «Автомобилисту» принесли голы Вячеслава Литовченко и Дэна Секстона.

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