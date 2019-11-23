Хоккей
RT на русскомЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Автомобилист—
ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Вячеслав Литовченко
|29'
Дэн Секстон
|50'
|53'
Кирилл Капризов
Показать детали
Скрыть
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда. Победу «Автомобилисту» принесли голы Вячеслава Литовченко и Дэна Секстона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ХК «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретит московский ЦСКА
Вечерние Ведомостивчера в 00:56
Драка у ворот и шайба юбиляра: коротко об исходе встречи «Автомобилиста» и ЦСКА
Екатеринбург Онлайн09:24
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
Напомним, что "Фламенго" одержал победу в Кубке Либертадорес, обыграв в финале "Ривер Плейт" со счетом 2:1.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Теннис
Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Кино
В сети появилась карта мира из сериала «Ведьмак»
В интернете появилась карта мира из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Общество
Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши
Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Политика
Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности
Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Экономика
Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома".
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Спорт
«Тюмень» впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов
«Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Хоккей
В Сочи представлена программа подготовки хоккеистов «Красная машина»
23 ноября в Сочи Федерация хоккея России провела презентацию новых продуктов и разделов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Футбол
Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства
Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.