Хоккей

RT на русскомRT на русскомЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Автомобилист
ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Вячеслав Литовченко
29'
Дэн Секстон
50'
53'
Кирилл Капризов
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Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда. Победу «Автомобилисту» принесли голы Вячеслава Литовченко и Дэна Секстона.
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