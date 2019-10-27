РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЦСКА проиграл «Динамо», доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола в игре стал нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жье.
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