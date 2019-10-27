ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола в игре стал нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жье.

ЦСКА проиграл «Динамо», доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей

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Шоу-бизнес Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.

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Политика Путин создал Федеральную пробирную палату Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.