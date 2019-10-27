РПЛ

RT на русскомRT на русскомЦСКА проиграл «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА на своём поле потерпел поражение от «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:1, а автором единственного гола стал вышедший на замену Клинтон Н’Жье. При этом в первом тайме хозяева имели отличный шанс вырваться вперёд, но Никола Влашич не реализовал пенальти.
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