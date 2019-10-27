ЦСКА проиграл "Динамо" в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличился Клинтон Н'Жье.

Армия и оружие Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

Армия и оружие Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».

Финансы Курс рубля показал нейтральную реакцию на снижение ставки ЦБ Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. (до 6,5% годовых) не привело к резкому изменению курса рубля, следует из материалов Московской биржи.

Политика Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.

Происшествия Лесовоз повредил газопровод в Североуральске Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.

Игры Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Политика Зеленский решил поставить Коломойскому ультиматум В беседе с журналистами издания NewYorker президент Украины отметил, что он не собирается предлагать Коломойскому никаких привилегий в стране и продолжит настаивать на том, чтобы олигарх потратился на инфраструктурные и социальные проекты в стране, как это уже сделали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.