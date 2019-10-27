РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА проиграл "Динамо" в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличился Клинтон Н'Жье.
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