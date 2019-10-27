РПЛ
Газета.RuЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА проиграл "Динамо" в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличился Клинтон Н'Жье.
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