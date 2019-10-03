Футбол

МК-СпортМК-СпортЦСКА проиграл «Эспаньолу»: как это было. Онлайн-трансляция

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3 октября 2019 года в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в 19:55 стартует матч второго тура футбольной Лиги Европы УЕФА в группе H ЦСКА - "Эспаньол" Составы команд, прогнозы, главные события, и видео голов - все это вы сможете найти в нашей онлайн-трансляции.
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ЦСКА - Эспаньол: прогноз Александра Головченко 3 октября 2019

Ставка TVвчера в 10:27

ЦСКА проиграл «Эспаньолу»: как это было. Онлайн-трансляция

МК-Спортвчера в 02:18
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Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации.
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Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
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Политика

Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
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Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
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Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
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В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
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Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

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Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Газета.Ru 00:22
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Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
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Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

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В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе.
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