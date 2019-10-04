Футбол
РИА НовостиЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
|22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
|31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
|37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
|46′
|64′
У Лэй
|67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
|67′
|70′
У Лэй
|76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|77′
Иван Обляков
|87′
|90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
|90′+2′
|90′+5′
Виктор Кампусано
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
27
Гогуа
23
Магнуссон
31
Шарлия
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
29
Бийол
98
Обляков
9
Чалов
17
Сигурдссон
13
Лопес
18
Коршья
15
Лопес
24
Калеро
3
Педроса
4
Санчес
21
Рока
26
Лосано
19
Пьятти
31
Кампусано
22
Варгас
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились У Лэй (на 64-й минуте) и Виктор Кампусано (90+5).
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