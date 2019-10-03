Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились У Лэй (на 64-й минуте) и Виктор Кампусано (90+5).
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Иностранные защитники ЦСКА — тихий ужас. Но Гончаренко их оправдал

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