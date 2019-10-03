Футбол
РИА НовостиЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились У Лэй (на 64-й минуте) и Виктор Кампусано (90+5).
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Энергетика
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При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за барр. и останутся на этом уровне в течение 10 лет.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
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Футбол
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Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
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Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Армия и оружие
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Польша попытается сменить поставщика газа
Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
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Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
Политика
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Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
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В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
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Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.