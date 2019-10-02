Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились У Лэй (на 64-й минуте) и Виктор Кампусано (90+5).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Автор гола в ворота ЦСКА стал первым китайцем, забившим в еврокубках

Матч ТВ15:39

Автор гола в ворота ЦСКА стал первым китайцем, забившим в еврокубках

Sportbox.RU15:39

«Эспаньол» сделал то, что не удавалось «Реалу» и «Барселоне»

Спорт-Экспресс15:59

Кириченко: «ЦСКА не стыдно проиграть „Эспаньолу“. Это аутсайдер Ла Лиги, а не какого-то колхоза»

Sport24.ru15:52

ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2, 3 октября 2019, обзор матча Лиги Европы

Чемпионат14:59

«Эспаньол» отправился в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА

Bobsoccerвчера в 05:19

ЦСКА — «Эспаньол»: какой получится встреча?

Все про Спорт рувчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Недвижимость

Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
Деловое.ТВ 04:33
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 07:30
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Политика

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
РБК 15:35
Спорт

IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019

RT на русском 15:22
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Происшествия

В Крыму загорелся военный корабль

В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Авто

Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80

Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Футбол

Виктор Гончаренко: «Тяжело принять результат, но надо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). — Тяжело принять результат, но надо.
Sportbox.RU 15:54
Гаджеты

В России представили кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

МонаВиста 09:16
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Происшествия

Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области

News.ru вчера в 13:01
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

США вновь отказали российским дипломатам в визах

США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Баскетбол

«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги

Sport24.ru 15:20
Политика

Путин не завидует положению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Политика

Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии

Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 14:09
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости 03:18
Фигурное катание

Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае

Медведева набрала за короткую программу больше 72 баллов и опередила новую подопечную своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву.
Life.ru 09:48
Футбол

Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ

Pravda.Ru вчера в 17:22
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное