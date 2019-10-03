Матч второго тура Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» закончился поражением для московского ЦСКА. Игра закончилась со счетом 0:2. Первый тайм встречи прошел без голов. Во второй половине игры в ворота россиян прилетело два мяча: на 64-й минуте гол забил Лэй У и на 95-й минуте Виктор Кампусано.

Политика Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия В Москве уволилась директор школы, где дети издевались над сверстником В Москве уволилась директор московской школы №1536, где группа школьников издевалась над сверстником и сняла происходящее на видео.

Энергетика Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.

Наука Филаменты помогут классифицировать темную материю Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.

Шоу-бизнес Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Авто Российский авторынок в сентябре достиг прошлогоднего уровня За девять месяцев, согласно отчету Ассоциации, объем российского авторынка составил 1 млн 271 тыс. 392 автомобиля, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.

Здоровье Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Политика Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Политика СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.