Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором туре Лиги Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Матч второго тура Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» закончился поражением для московского ЦСКА. Игра закончилась со счетом 0:2. Первый тайм встречи прошел без голов. Во второй половине игры в ворота россиян прилетело два мяча: на 64-й минуте гол забил Лэй У и на 95-й минуте Виктор Кампусано.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

REGNUM01:28

Ляп Магнуссона и Акинфеев в ярости. Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Эспаньол»

Чемпионат02:00

«Китайский Месси» похоронил ЦСКА: лидер РПЛ проиграл второй матч в ЛЕ

МК-Спортвчера в 16:12

Флаг Нагорного Карабаха в Люксембурге и суперголы в Венгрии. Главные события дня в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 18:51

Иностранные защитники ЦСКА — тихий ужас. Но Гончаренко их оправдал

Матч ТВвчера в 16:17

ЦСКА занимает 4-е место в группе H, проиграв оба матча с общим счетом 1:7

Sports.ruвчера в 14:48

«Повезло, что ЦСКА был неэффективен». Испанские СМИ — о победе «Эспаньола»

Спорт-Экспресс01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Lenta.ru 10:17
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Общество

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК 09:42
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия

В Москве уволилась директор школы, где дети издевались над сверстником

В Москве уволилась директор московской школы №1536, где группа школьников издевалась над сверстником и сняла происходящее на видео.
Известия 09:07
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета вчера в 08:04
Энергетика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Lenta.ru 10:59
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 08:45
Кино

Создатели девятого эпизода «Звездных войн» показали нового персонажа

Афиша Daily вчера в 11:17
Происшествия

Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Российская газета вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag 09:50
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Авто

Российский авторынок в сентябре достиг прошлогоднего уровня

За девять месяцев, согласно отчету Ассоциации, объем российского авторынка составил 1 млн 271 тыс. 392 автомобиля, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 09:34
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости вчера в 01:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком

Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Здоровье

Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий

Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».
Вечерний курьер 02:47
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Наука

Золотое сечение наблюдается в человеческих черепах

ГЛАС.RU 06:31
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Политика

Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Политика

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Хоккей

Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.
Нева Спорт 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное