ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы. Поединок первого тура групповой стадии турнира состоялся в Разграде и завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.ЦСКА открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «армейцев».

ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

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