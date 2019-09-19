Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы. Поединок первого тура групповой стадии турнира состоялся в Разграде и завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.ЦСКА открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «армейцев».
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