Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голами отличились Клаудиу Кешеру, оформивший хет-трик в ворота москвичей на 52-й, 68-й и 73-й минуте встречи, а также Вандерсон Кристалдо (47-й) и Джоди Лукоки (50).
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1. Видеообзор

Sport24.ru19 сентября в 17:34

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Известия19 сентября в 17:28

Пятерочка удручает: ЦСКА провалился в Болгарии. Здесь все голы

Матч ТВ19 сентября в 14:47

Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА

Чемпионатвчера в 11:33

«Историческая победа «Лудогорца». Болгарские СМИ — о разгроме ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 01:30

Разгром в Разграде. ЦСКА получил пять мячей от «Лудогорца»

Советский спорт19 сентября в 16:56

Как ЦСКА и «Краснодар» начнут в Лиге Европы?

Все про Спорт ру18 сентября в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа

В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец 19 сентября в 23:58
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Общество

Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru вчера в 12:41
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия вчера в 10:27
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Политика

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки.
Российская газета 00:22
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Происшествия

Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке

Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым

Znak.com вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Армия и оружие

Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс вчера в 19:07
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Происшествия

Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области

В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма.
Известия 01:03
Культура

В Москве открылась необычная выставка Никаса Сафронова

Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" была открыта вечером 19 сентября в Государственном музее современной истории России.
Molnet.ru вчера в 06:25
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Политика

РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении

Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service вчера в 15:21
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»

На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
РБК 01:55
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета 19 сентября в 21:20
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью

Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
Пятый канал 01:25
Политика

WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное