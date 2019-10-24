Футбол
Телеканал 360°ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» во время группового этапа Лиги Европы по футболу. Противники победили российскую команду со счетом 1 — 0. Команды не могли открыть счет практически до конца последнего тайма.
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Макгрегор с бутылкой виски, грусть Влашича и баннер ЦСКА со свиньёй. Яркие фото
Чемпионатвчера в 02:00
ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках, победив лишь раз
Sport24.ru24 октября в 15:59
«Краснодар» добыл первую победу российских клубов в группе ЛЕ после 5 поражений
Sports.ru24 октября в 16:57
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В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
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Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу своей супруги Аллы Пугачевой.
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Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
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Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии
Всемирно известный польский историк русской философии, заслуженный профессор Польской академии наук и американского университета Нотр Дам Анджей Валицкий презентовал книгу «О России иначе».
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
Экономика
Орешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин доволен улучшением позиций России в рейтинге Doing Business, но правительство работает над стабильностью государственного регулирования экономики.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Футбол
«Зенит» выполнил условие для обязательного выкупа Осорио
«Зенит» выполнил все условия обязательного выкупа защитника Йордана Осорио.
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В Уфе насильник надругался над чиновницей в подъезде
Отмечается, что мужчина совершил в отношении женщины развратные действия сексуального характера, после чего убежал.
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Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Общество
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Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
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Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
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Армия и оружие
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Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.