Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» во время группового этапа Лиги Европы по футболу. Противники победили российскую команду со счетом 1 — 0. Команды не могли открыть счет практически до конца последнего тайма.
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