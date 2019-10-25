Футбол
MetaratingsЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» в поединке группового этапа Лиги Европы. Единственный гол в матче был забит в самой концовке, его автором стал Роланд Варга.
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Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы
ТАСС Спортвчера в 20:25
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