Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» в поединке группового этапа Лиги Европы. Единственный гол в матче был забит в самой концовке, его автором стал Роланд Варга.
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«В России скажут: фашисты из Будапешта играли нечестно». Украинцы и венгры — о провале ЦСКА

Sport24.ru06:35

Сколько очков наберёт ЦСКА в этой Лиге Европы?

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Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы

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Что нужно ЦСКА, чтобы выйти из группы?

Спорт-Экспрессвчера в 19:10

И Макгрегор не помог: ЦСКА проиграл третий матч подряд в Лиге Европы

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ЦСКА проиграл «Ференцварошу» и потерпел третье поражение в Лиге Европы

Нева Спортвчера в 14:47
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

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Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

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В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

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Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Авто

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ТАСС 23 октября в 03:54
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Политика

Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
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Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
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«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров

Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
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Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
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Футбол

Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба конфедерации футбола Бразилии.
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Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Наука

Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество

Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
РИА Новости 12:50
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К Земле приближается рекордная магнитная буря

Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
МИР 24 04:39
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Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»

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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

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Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге

ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
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Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

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Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

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