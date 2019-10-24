Футбол
Москва 24ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
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Транспортный налог в РФ изменится
Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
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Джонсон попросит парламент провести внеочередные выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предложить парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
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Израильский генерал: Ситуация такова, что в любой момент может привести к войне
По словам генерал-лейтенанта Авива Кохави, ситуация для Израиля складывается крайне напряжённая.
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