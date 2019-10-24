Футбол

Москва 24Москва 24ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Футболисты ЦСКА проиграли «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

ТАСС Спорт14:47

ЦСКА в Лиге Европы терпит третье поражение подряд

Sport.ru15:29

Вратарь «Ференцвароша»: «Очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке»

Спорт-Экспресс18:11

В 2020 году «Ювентус» купит суперзвезду мирового футбола. Обзор новостей дн

Чемпионат18:10

ЦСКА проиграл «Ференцварошу», потерпев третье поражение подряд в ЛЕ

Матч ТВ14:46

На ЦСКА в Лиге Европы невозможно смотреть. Грусть и боль

Sports.ru16:15

ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках, победив лишь раз

Sport24.ru15:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 9X

Astera 13:58
Политика

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъ 18:28
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Политика

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Футбол

Гончаренко: «ЦСКА часто путает понятия играть быстро и торопиться»

Sport24.ru 15:36
Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Футбол

Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»

Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Общество

В Чехии вновь осквернили памятник Красной армии

RT на русском 15:11
Армия и оружие

Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 17:01
Экономика

Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне

Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.
Секрет фирмы 09:25
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашений на 800 млрд рублей

Российская Федерация и страны Африки подписали на форуме в Сочи соглашений на более 800 млрд рублей.
iReactor 08:41
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Армия и оружие

Россия продолжит мирить сирийцев и курдов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.
News.ru 16:35
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес

Волочкова травмировалась на репетиции

Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива

Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Кино

Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат

Ревизор.ру 04:03
Фигурное катание

Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Авто

Donkervoort построил специальную версию родстера D8 GTO

Нидерландская компания по производству спорткаров - Donkervoort показала специальную версию родстера D8 GTO, которую посвятили 70-летнему юбилею основателя бренда Йоопа Донкервоорта.
Тарантас Ньюс 05:51
Авто

Транспортный налог в РФ изменится

Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Политика

Джонсон попросит парламент провести внеочередные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предложить парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
Российская газета 12:58
Армия и оружие

Израильский генерал: Ситуация такова, что в любой момент может привести к войне

По словам генерал-лейтенанта Авива Кохави, ситуация для Израиля складывается крайне напряжённая.
Военное обозрение 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное