Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

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