Футбол

Москва 24Москва 24ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Сколько очков наберёт ЦСКА в этой Лиге Европы?

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И Макгрегор не помог: ЦСКА проиграл третий матч подряд в Лиге Европы

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.
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Задержан четвертый подозреваемый по делу о гибели 39 человек в Англии

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Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
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Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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