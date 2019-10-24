Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Политика Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко Депутаты Киевского горсовета обратились к президенту Украины, премьеру и спикеру Верховной рады с письмом, в котором просят уволить мэра Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы депутатов горсовета.

Здоровье Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.

Футбол Зинченко после операции пропустит 4-5 недель Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

Космос Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.