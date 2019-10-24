Футбол
Москва 24ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы
ТАСС Спортвчера в 20:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Украина хотела бы провести переговоры "о восстановлении суверенитета над Крымом и Севастополем".
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Происшествия
Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой
Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Политика
Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко
Депутаты Киевского горсовета обратились к президенту Украины, премьеру и спикеру Верховной рады с письмом, в котором просят уволить мэра Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы депутатов горсовета.
Футбол
Маурицио Сарри: «Роналду понадобится отдых»
Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча Серии А с «Лечче».
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Футбол
Зинченко после операции пропустит 4-5 недель
Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Происшествия
Задержан четвертый подозреваемый по делу о гибели 39 человек в Англии
Четвертый подозреваемый по делу о гибели 39 человек задержан в Великобритании, передает РИА Новости.
Космос
Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе
Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
Культура
Канье Уэст выпустил новый альбом «Jesus Is King»
Американский рэпер Канье Уэст выпустил новый альбом "Jesus Is King". Выход пластинки музыкант переносил несколько раз.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
Общество
В России создан первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Россия построила своей первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", обладающий возможностями ледокола, судно будет охранять морские границы РФ в Арктике.
Общество
«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.