Футбол

КоммерсантъКоммерсантъЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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