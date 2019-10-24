Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Культура Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории «Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.

Армия и оружие СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Культура Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Хоккей Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер» Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Происшествия Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".

Здоровье Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.

Армия и оружие Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.

Армия и оружие Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.

Общество РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире Министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на РБК на самые популярные и интересные вопросы читателей.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Экономика Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.