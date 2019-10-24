Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

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