Футбол
Lenta.ruЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
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