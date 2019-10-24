Футбол

Lenta.ruLenta.ruЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
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Российские бетторы облажались на матчах ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Bookmaker-ratings.ruвчера в 07:10

В 2020 году «Ювентус» купит суперзвезду мирового футбола. Обзор новостей дн

Чемпионат24 октября в 18:10

ЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости

Sportbox.RUвчера в 02:00

Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы

ТАСС Спорт24 октября в 20:25

Андрей Тихонов — о поражении ЦСКА: «После первого тайма не понимал, как „Ференцварош“ может выиграть»

Матч ТВвчера в 05:37

Надежды на плей-офф можно хоронить? ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы

КП - Самара24 октября в 14:47

ЦСКА проиграл шесть из семи последних матчей в еврокубках, победив лишь раз

Sport24.ru24 октября в 15:59
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Происшествия

В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе

РИА Новости 00:52
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 24 октября в 12:38
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru 00:00
Происшествия

Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

News.ru вчера в 10:03
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

«Спартак» заинтересовался форвардом «Франкфурта»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Франкфурта» Гонсалу Пасиенсией.
ФАН вчера в 12:19
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Здоровье

Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.
Daily Storm вчера в 11:06
Фигурное катание

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Skate Canada

В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. С короткой программой выступили спортивные пары.
Вести.Ru вчера в 20:54
Футбол

«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина

Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
REGNUM 00:24
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол

«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

"Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году).
Газета.Ru вчера в 18:46
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском вчера в 07:16
Происшествия

Тюменца, «застрелившего» восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

Как сообщил порталу 72.ru ранее служивший в этой части тюменец, его и сослуживцев жестоко «кошмарил» убитый лейтенант.
REGNUM 01:23
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Общество

Бросивший бутылку в Макгрегора высказался о причинах своего поступка

Бросивший бутылку в Макгрегора блогер высказался о причинах своего поступка. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Политика

Киселев возглавил Союз виноделов России

Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:05
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Общество

Бутина сказала, что сразу сделает по возвращению в Россию

Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Хоккей

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» выиграть, уступая по ходу матча 1:5

Хоккейный клуб "Вашингтон", благодаря дублю Евгения Кузнецова, совершил камбэк, выиграв матч у "Ванкувера", уступая со счетом 1:5.
Российская газета 02:20
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Происшествия

В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки

В Белоруссии Брестский областной суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего восьмимесячную девочку.
Lenta.ru 02:27
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей

Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО 24 октября в 02:51
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