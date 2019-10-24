Футбол
Rambler News ServiceЦСКА проиграл в третьем матче Лиги Европы подряд
Московский футбольный клуб ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1-0, передает «Чемпионат». Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий Роланд Варга с передачи украинского полузащитника Александра Зубкова.
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