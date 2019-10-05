РПЛ

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦСКА против «спартаковского» тренера: армейцы сыграют с «Ростовом»

ЦСКА — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА имеет более слабую позицию по сравнению с «Ростовом». Команда Валерия Карпина целенаправленно готовилась к этому матчу после очередной победы в чемпионате, а армейцы среди недели участвовали в Лиге Европы, где потерпели неприятное поражение.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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