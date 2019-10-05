РПЛ
Вечерняя МоскваЦСКА против «спартаковского» тренера: армейцы сыграют с «Ростовом»
ЦСКА имеет более слабую позицию по сравнению с «Ростовом». Команда Валерия Карпина целенаправленно готовилась к этому матчу после очередной победы в чемпионате, а армейцы среди недели участвовали в Лиге Европы, где потерпели неприятное поражение.
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ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 6 октября 2019 года
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