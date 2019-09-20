Футбол
Евро-футбол.руЦСКА выдал худший тайм в истории российского футбола
Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА выдал худший еврокубковый тайм в истории российского футбола. Ранее никто из российских клубов не проигрывал отдельный тайм со счётом 0:5 или крупнее.
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ЦСКА, пропустив пять мячей за 45 минут, провел худший тайм в истории российских клубов в еврокубках
Бомбардир.рувчера в 23:26
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