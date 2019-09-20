Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА выдал худший тайм в истории российского футбола

ЦСКА — Краснодар
22 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА выдал худший еврокубковый тайм в истории российского футбола. Ранее никто из российских клубов не проигрывал отдельный тайм со счётом 0:5 или крупнее.
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