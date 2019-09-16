Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм, полученных защитниками команды Седриком Гогуа и Звонимиром Шарлией в воскресном матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом".

ЦСКА рассказал о характере травм Гогуа и Шарлии

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