Баскетбол
LiveSport.ruЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
Барселона—
ЦСКА
67 – 96
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
сегодня
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В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной». Российский клуб одержал уверенную победу со счетом 96:67.
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