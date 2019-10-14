Футбол
RT на русскомЦСКА разгромил «Коломну» в контрольном матче
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Коломной» в контрольном матче в Москве. Встреча завершилась со счётом 5:1.
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3DNews 10:09
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Политика
Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Политика
Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости 09:55
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Наука
В реках Арктического бассейна наблюдается увеличение зимне-весеннего стока
Математическая модель, построенная исследователями с учетом типизации зон многолетних мерзлых пород, отразила зависимость стока от криологических условий водосбора.
Naked Science 05:24
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
СКР задержал новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Финансы
Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит
Минфин РФ подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 05:00
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
RT на русском 10:27
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Британский певец и композитор Элтон Джон назвал в своей новой книге скончавшегося в 2009 году певца Майкл Джексон психически больным человеком.
Газета.Ru 01:39
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:28