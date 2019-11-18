Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:1. Дубль в составе подопечных Виктора Гончаренко оформил Такума Нисимура, а также отличились Наир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа.

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