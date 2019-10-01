Хоккей

ИзвестияИзвестияЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ

Спартак
ЦСКА
3 – 9
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Дмитрий Вишневский
8'
9'
Линден Вей
14'
Сергей Калинин
Максим Гончаров
22'
30'
Константин Окулов
35'
Михаил Григоренко
39'
Иржи Секач
40'
Михаил Григоренко
Мартиньш Карсумс
41'
44'
Кирилл Капризов
46'
Кирилл Капризов
53'
Кирилл Капризов
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ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3. Московское дерби проходило на домашней арене красно-белых.
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