Хоккей
ИзвестияЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
Спартак—
ЦСКА
3 – 9
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Дмитрий Вишневский
|8'
|9'
Линден Вей
|14'
Сергей Калинин
Максим Гончаров
|22'
|30'
Константин Окулов
|35'
Михаил Григоренко
|39'
Иржи Секач
|40'
Михаил Григоренко
Мартиньш Карсумс
|41'
|44'
Кирилл Капризов
|46'
Кирилл Капризов
|53'
Кирилл Капризов
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ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3. Московское дерби проходило на домашней арене красно-белых.
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