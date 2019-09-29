Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все про Спорт ру

Армия и оружие В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».

Политика Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Космос 10 самых убыточных космических миссий в истории Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.

Общество В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.

Футбол Джанлуиджи Буффон: «Благодарен жизни, что пока не выиграл ЛЧ» В составе «Ювентуса» Буффон девять раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии и три раза играл в финале Лиги чемпионов.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Происшествия Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Футбол «Локомотив» победил «Зенит» в матче ЧМ России В Москве состоялся матч 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Политика На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма «С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.

Футбол «Витесс» Слуцкого вдесятером победил «Валвейк» Гости с 49-й минуты играли вдесятером после удаления Юлиана Леливелда. "Витесс" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Нидерландов.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Шоу-бизнес Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят» Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Политика В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти.

Армия и оружие В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.